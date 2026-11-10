15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport: Пиастри сам решил сменить менеджмент, «Макларен» не просил его об этом

Motorsport: Пиастри сам решил сменить менеджмент, «Макларен» не просил его об этом
Комментарии

Австралийский гонщик Оскар Пиастри самостоятельно принял решение прекратить сотрудничество с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером и его супругой Энн, которые выполняли функции его менеджеров. Об этом сообщает издание Motorsport.

По информации источника, «Макларен» никогда официально не просил Пиастри сменить менеджмент. Сам гонщик, прислушавшись к мнению своего окружения, сформировал собственное представление о том, какая поддержка ему необходима на следующем этапе карьеры.

При этом решение Уэббера отойти от активного участия в делах австралийца было принято ещё в начале 2026 года. Он должен был преимущественно работать за кулисами и реже появляться в паддоке во время гоночных уикендов. Как отмечает издание, это стало первым шагом к прекращению сотрудничества.

Читать далее:
Официально
Оскар Пиастри расторг контракт с Марком Уэббером, который был его менеджером
Марк Уэббер отреагировал на прекращение сотрудничества с Оскаром Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android