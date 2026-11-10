Имолу снимут с роли запасного варианта финала сезона Формулы-1 — Томас Махер

Имола, как ожидается, перестанет быть запасной трассой для финала сезона Формулы-1. Об этом сообщает журналист Томас Махер в своём аккаунте в социальной сети Х. По его информации, окончательное решение уже близко. Финал сезона, как и ожидалось, состоится на Ближнем Востоке: Катар примет этап 29 ноября, Абу-Даби — 6 декабря.

Ранее ФИА подтвердила, что гонки в Катаре и Абу-Даби остаются в календаре и пройдут по плану, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в регионе. Президент федерации Мохаммед бен Сулайем заявлял, что его семья находится в ОАЭ, и он не оставил бы её там, если бы ситуация была опасной. При этом федерация отмечала, что всегда готова задействовать Имолу в случае необходимости.