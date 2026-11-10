ФИА не одобрила дополнительные обновления моторов Ф-1 по итогам третьего периода ADUO

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила результаты третьего анализа системы дополнительных возможностей для разработки и модернизации силовых установок (ADUO) в сезоне-2026. По итогам проверки ни один производитель не получил права на дополнительные омологации.

Третий период анализа охватывал этапы с 12-го по 18-й, а оценка завершилась после Гран-при США. В ФИА сообщили, что относительное отставание производителей по мощности двигателей внутреннего сгорания от лидера изменилось, однако эти перемены не привели к предоставлению дополнительных возможностей для модернизации силовых установок.

ADUO позволяет производителям, чьи двигатели внутреннего сгорания уступают лучшему показателю не менее 2%, получать дополнительные возможности для омологации обновлений, а также увеличивать лимиты расходов и стендовых испытаний. Результаты оценки рассчитываются по трём периодам в течение сезона.

По итогам первого периода эталонным мотором стал «Ред Булл-Форд». «Мерседес» получил одну дополнительную омологацию на 2026 год и ещё одну на 2027-й. Отставание «Ауди», «Феррари» и «Хонды» превысило 4%, поэтому каждому из этих производителей разрешили по две дополнительные омологации на каждый из двух сезонов. По итогам второго периода дополнительных омологаций не предоставили никому.

«ФИА провела масштабный анализ в рамках проверки системы ADUO в этом году. Основываясь на качестве данных и надёжности процесса оценки, мы уверены в полученных результатах и сделанных выводах», — заявил директор Федерации по гонкам с открытыми колёсами Николас Томбасис.

Следующий период анализа ADUO начнётся в 2027 году и охватит первые шесть гонок сезона — от Гран-при Бахрейна до этапа в Майами.