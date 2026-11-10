Алекс Албон пригласил на свадьбу только одного пилота Формулы-1

Тайско-британский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Алекс Албон рассказал, что на его свадьбу с профессиональной гольфисткой Лили Муни Е приглашён только один пилот Формулы-1 — британец Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес». Свадьба, по словам Албона, будет камерной — всего 55 гостей.

«Джордж — тот [пилот], с кем я общаюсь больше всего и провожу больше всего времени. Мы выросли вместе. Он был у меня дома», — сказал Албон в интервью изданию Esses.

Лили и Алекс познакомились в 2019 году после того, как Муни Е связалась с Албоном в социальных сетях: она увидела его в сериале «Гонять, чтобы выживать». В январе 2026 года гонщик сделал предложение девушке.