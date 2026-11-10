Эстебан Окон сделал первое заявление после окончательного расставания с «Хаасом»

Французский гонщик Эстебан Окон опубликовал обращение в социальной сети после досрочного прекращения сотрудничества с командой «Хаас». Пилот поблагодарил болельщиков и бывших коллег за поддержку на фоне произошедших событий, сопроводив пост архивными фотографиями.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

«Всем привет! Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все ваши сообщения. Ваша поддержка очень много для меня значит. Я также искренне благодарен болельщикам, коллегам и бывшим коллегам, которые нашли время связаться со мной.

Моя любовь к этому виду спорта остаётся такой же сильной, как и прежде. Я благодарен за возможность разделять эту страсть со столькими людьми. Спасибо за вашу доброту и поддержку. Эстебан», — написал Окон.

3 ноября руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что Окон больше не вернётся за руль команды в оставшихся гонках сезона. Он назвал это решение необходимым в интересах коллектива, но отказался раскрывать подробности произошедшего.