Президент ФИА подтвердил проведение Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что сезон Формулы-1 завершится в Катаре и Абу-Даби, как и планировалось. Об этом он написал в социальных сетях.

«Обратный отсчёт до Катара и Абу-Даби пошёл. Мы полностью сосредоточены на проведении двух исключительных гоночных уикендов. Мы тесно работаем с нашими партнёрами, чтобы обеспечить всё необходимое для наших гонщиков, команд и болельщиков. С нетерпением ждём всех на двух захватывающих гоночных уикендах и незабываемом финале сезона Формулы-1», — написал бен Сулайем.

Финальная часть чемпионата должна пройти в формате тройного этапа: после Гран-при Лас-Вегаса команды отправятся в Катар, а затем в Абу-Даби. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке после начала войны между США и Ираном в марте поставило под вопрос проведение гонок по первоначальному календарю. В качестве запасного варианта рассматривается Имола, которая может принять один этап в начале декабря, если Формула-1 сочтёт поездку в Катар и Абу-Даби небезопасной.