Льюис Хэмилтон посетил Египет, чтобы ознакомиться с гуманитарной помощью Газе

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл на север Синайского полуострова в Египте, где планирует посетить объекты, задействованные в организации гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Пилота «Феррари» встретил в международном аэропорту Эль-Ариша губернатор провинции Северный Синай генерал-майор Халед Мегавер. Об этом сообщила администрация губернаторства в социальной сети.

В рамках визита Хэмилтон намерен посетить пограничный переход Рафах, чтобы узнать о работе Египетского общества Красного Полумесяца по координации и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Также гонщик должен побывать на логистических складах организации в Эль-Арише, где готовят и распределяют грузы перед их отправкой.

В декабре 2025 года гонщик уже посещал Иорданию вместе с Британским Красным Крестом. Тогда он познакомился с работой волонтёров Иорданского и Палестинского обществ Красного Полумесяца, узнал о трудностях подготовки и распределения необходимых грузов, а также побывал в больнице, где проходили лечение эвакуированные из сектора Газа.