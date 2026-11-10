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Петров — о развороте Расселла на пит-лейне: очередная его непродуманная ошибка

Петров — о развороте Расселла на пит-лейне: очередная его непродуманная ошибка
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал эпизод с разворотом гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на пит-лейне во время Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. По мнению россиянина, британец слишком рано попытался ускориться после смены резины и в итоге потерял около 20 секунд.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Выезжать на сликах нелегко, ведь сам пит-лейн ещё остаётся сырым. Конечно, хочется разогнаться побыстрее, пораньше нажать на газ. Но здесь можно выиграть от силы полсекунды, зато уступить рискуешь гораздо больше, как и произошло в случае с Расселлом. На этом развороте Джордж потерял примерно 20 секунд. Это его очередная непродуманная ошибка. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В целом пилоты на сырой трассе всегда едут на грани срыва. То же са