Петров — о развороте Расселла на пит-лейне: очередная его непродуманная ошибка

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал эпизод с разворотом гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на пит-лейне во время Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. По мнению россиянина, британец слишком рано попытался ускориться после смены резины и в итоге потерял около 20 секунд.

«Выезжать на сликах нелегко, ведь сам пит-лейн ещё остаётся сырым. Конечно, хочется разогнаться побыстрее, пораньше нажать на газ. Но здесь можно выиграть от силы полсекунды, зато уступить рискуешь гораздо больше, как и произошло в случае с Расселлом. На этом развороте Джордж потерял примерно 20 секунд. Это его очередная непродуманная ошибка. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В целом пилоты на сырой трассе всегда едут на грани срыва. То же са