15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер раскрыл решение Ф-1 по поводу проведения этапов на Ближнем Востоке

Инсайдер раскрыл решение Ф-1 по поводу проведения этапов на Ближнем Востоке
Комментарии

Представители Формулы-1 сообщили руководству «Автодрома Энцо и Дино Феррари», что их трасса не потребуется в качестве места проведения гонок по окончании этого сезона Формулы-1. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и обозреватель Крис Медланд на своей странице в социальной сети Х.

По его данным, план руководства Формулы-1 остаётся прежним, то есть организация этапов в Катаре и Абу-Даби. А в случае непредвиденных обстоятельств чемпионат завершится в Лас-Вегасе.

Напомним, этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026 Формулы-1. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?