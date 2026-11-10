Инсайдер раскрыл решение Ф-1 по поводу проведения этапов на Ближнем Востоке

Представители Формулы-1 сообщили руководству «Автодрома Энцо и Дино Феррари», что их трасса не потребуется в качестве места проведения гонок по окончании этого сезона Формулы-1. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и обозреватель Крис Медланд на своей странице в социальной сети Х.

По его данным, план руководства Формулы-1 остаётся прежним, то есть организация этапов в Катаре и Абу-Даби. А в случае непредвиденных обстоятельств чемпионат завершится в Лас-Вегасе.

Напомним, этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026 Формулы-1. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке.