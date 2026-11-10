«Я бы никогда не взял двух первых пилотов». Ферстаппен — о ситуации в «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал кадровую политику «Феррари», заявив, что никогда не стал бы объединять в одной команде двух гонщиков, претендующих на роль лидера. По его мнению, конфликт между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером был неизбежен.

«Я говорил об этом и раньше. Многие тогда со мной не соглашались, но, если бы я был руководителем команды или имел собственную, я бы никогда не взял двух первых пилотов. Именно тогда и получается такая ситуация. Это нормально, потому что один не уступит другому, так как оба думают, что могут победить. Я сам такой. Если бы я был руководителем команды, я бы никогда не взял двух первых пилотов. Некоторым это совершенно не нравится, но это и не обязательно. Если бы я был руководителем, я бы это исправил», — приводит слова Ферстаппена F1Maximaal.