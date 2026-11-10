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Пиастри признался, что почувствовал страх, когда чуть не столкнулся с Расселлом в Бразилии

Пиастри признался, что почувствовал страх, когда чуть не столкнулся с Расселлом в Бразилии
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри признался, что почувствовал страх, когда ушёл от столкновения с болидом гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бразилии. Машину Расселла развернуло на выезде с пит-лейна.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Было страшно! Очевидно, его машина оказалась посреди трассы, так что это совсем не облегчило задачу. Но я рад, что смог его объехать.

Если честно, темп был довольно хорошим. Думаю, после первых примерно 10 кругов всё ощущалось довольно неплохо. Ну, честно говоря, и в остальной части гонки темп был неплохим. Нам просто нужно работать над тем, как быть лучше в квалификации, а также некоторые наши решения, возможно, были не самыми лучшими. Но, честно говоря, приятно иметь возможность сказать, ч