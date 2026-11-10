Пиастри признался, что почувствовал страх, когда чуть не столкнулся с Расселлом в Бразилии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри признался, что почувствовал страх, когда ушёл от столкновения с болидом гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бразилии. Машину Расселла развернуло на выезде с пит-лейна.

«Было страшно! Очевидно, его машина оказалась посреди трассы, так что это совсем не облегчило задачу. Но я рад, что смог его объехать.

Если честно, темп был довольно хорошим. Думаю, после первых примерно 10 кругов всё ощущалось довольно неплохо. Ну, честно говоря, и в остальной части гонки темп был неплохим. Нам просто нужно работать над тем, как быть лучше в квалификации, а также некоторые наши решения, возможно, были не самыми лучшими. Но, честно говоря, приятно иметь возможность сказать, ч