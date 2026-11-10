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«Мы постараемся сделать это снова». Шовлин — о победе «Мерседеса» в Кубке конструкторов

«Мы постараемся сделать это снова». Шовлин — о победе «Мерседеса» в Кубке конструкторов
Комментарии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что команде не стоит ожидать повторения серии из восьми подряд Кубков конструкторов из-за действующих в Формуле-1 ограничений бюджета.

«Я думаю, одной из причин, почему мы были сильны в этом году, стало то, что мы не побеждали в предыдущие годы. Вы должны смотреть на это так: «Как нам в следующем году обыграть самих себя? Что мы сделаем, чтобы реально позволить себе двигаться вперёд и стать лучшей командой?» Это сложно, потому что борьба плотная.

Вы видели, что у «Феррари» были очень сильные гонки. Но мы не принимаем ничего как должное. Я думаю, повторить ту серию из восьми чемпионств, которая была у нас в прошлом, действительно невозможно с учётом того, как сейчас устроен спорт, из-за потолка расходов. Но мы постараемся сделать это снова. Работать усердно, исходить из того, что тебя побьют, если ты не сделаешь работу лучше всех, и мы постараемся сделать это лучше всех», — приводит слова Шовлина Motorsport.

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