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«Будто не очень важно, что происходит». Журналист упрекнул Вассёра за пассивное поведение

«Будто не очень важно, что происходит». Журналист упрекнул Вассёра за пассивное поведение
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Итальянский журналист Джорджо Теруцци выразил негодование поведением руководителя команды «Феррари» Фредерика Вассёра, назвав его сдержанность проблемой.

«Не знаю, какую позицию он занимает или занял бы в более критических условиях. Мне кажется, будто ему не очень-то и важно [что происходит между Льюисом и Шарлем], Фредерик выглядит скорее сторонним наблюдателем, чем активным участником происходящего, хотя очевидно, что он является его центральной частью.

В заявлениях до гонки или после нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание. После Гран-при Бразилии он просто упомянул, что чего-то не хватает. Тем временем обе машины провели три четверти гонки вне очковой зоны, дрейфуя в абсолютной неопределённости», — приводит слова Теруцци портал Sportrik Media.

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