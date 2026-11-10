«Будто не очень важно, что происходит». Журналист упрекнул Вассёра за пассивное поведение

Итальянский журналист Джорджо Теруцци выразил негодование поведением руководителя команды «Феррари» Фредерика Вассёра, назвав его сдержанность проблемой.

«Не знаю, какую позицию он занимает или занял бы в более критических условиях. Мне кажется, будто ему не очень-то и важно [что происходит между Льюисом и Шарлем], Фредерик выглядит скорее сторонним наблюдателем, чем активным участником происходящего, хотя очевидно, что он является его центральной частью.

В заявлениях до гонки или после нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание. После Гран-при Бразилии он просто упомянул, что чего-то не хватает. Тем временем обе машины провели три четверти гонки вне очковой зоны, дрейфуя в абсолютной неопределённости», — приводит слова Теруцци портал Sportrik Media.