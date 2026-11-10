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Вольф допустил введение командной тактики в пользу Расселла в борьбе за второе место

Вольф допустил введение командной тактики в пользу Расселла в борьбе за второе место
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда может использовать командную тактику, чтобы помочь Джорджу Расселлу финишировать вторым в личном зачёте Формулы-1 по итогам сезона-2026. Отметим, что Андреа Кими Антонелли уже обеспечил себе чемпионский титул, а «Мерседес» досрочно завоевал Кубок конструкторов.

«Я пока не думал о личном зачёте. Но, очевидно, мы хотим, чтобы он набрал максимум очков и, надеюсь, финишировал вторым. Нам нужно подумать, что мы будем с этим делать, но это может быть возможностью, если мы задействуем все силы. Это также чемпионат Джорджа; это Кубок конструкторов и он часть команды. Я очень рад, что он может ценить этот момент, потому что мы обязаны ему этим.

Ему было так тяжело временами… У нас осталось три гонки, и мы собираемся выложиться по полной. У меня нет сомнений в этом на следующий год, и все лучшие спортсмены проходили через трудные периоды, и это будет частью его дальнейшего развития», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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