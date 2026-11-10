«Не было даже подозрения». Хорнер поделился подробностями своего увольнения из «Ред Булл»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскрыл подробности своего увольнения из австрийского коллектива.

«У меня не было ни малейшего подозрения, что это будет обставлено настолько буднично и резко. Только когда я действительно настаивал, говоря: «Ну должна же быть какая-то причина». Мне ответили: «Команда стала больше выглядеть как Christian Horner Racing, чем как Red Bull Racing». Считаю ли я такую оценку справедливой? Должен быть видимый лидер. Но я всегда работал на «Ред Булл», всё, что я делал, было на благо команды. И, думаю, я добился довольно хороших результатов», — приводит слова Хорнера издание The Athletic.