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Фелипе Масса: убеждён, что Антонелли будет выступать за «Феррари»

Фелипе Масса: убеждён, что Антонелли будет выступать за «Феррари»
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Вице-чемпион Формулы-1 бразилец Фелипе Масса согласился с мнением, что пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли в будущем будет выступать в составе «Феррари».

«Да, я убеждён. Даже сказал об этом его отцу. Думаю, его решение перейти в «Мерседес» было идеальным, потому что они проделали с ним невероятную работу и у него была возможность быстро развиваться и получить всё необходимое для победы под руководством такого невероятного руководителя, как Тото Вольф. Надеюсь, он останется с ними, чтобы выиграть два, три или, может быть, пять чемпионских титулов… А затем перейдёт в «Феррари», чтобы попытаться продолжить побеждать и там», — приводит слова Массы издание La Gazzetta dello Sport.

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