Руководитель «Ред Булл» Мекис высказался о будущем Лиама Лоусона в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал ситуацию с будущим Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз», заявив, что решение о составе младшей команды находится вне его компетенции.

«Решение о пилоте «Рейсинг Буллз» принимает сама «Рейсинг Буллз». У нас общая молодёжная программа, и мы в уникальном положении, когда пилоты получают шанс попасть в «Ред Булл» благодаря хорошим выступлениям в «Рейсинг Буллз». Так было с Максом и Исаком. Но то, как именно это произойдёт, зависит от «Рейсинг Буллз». Что касается Лиама, могу только поздравить его ещё с одним очень сильным уикендом.

Он в отличной форме. Он прекрасно выступил за нас в трёх гонках, когда ему пришлось выйти на замену. Потрясающий контраст в сравнении с его прошлогодним опытом. Вернувшись в «Рейсинг Буллз», Лоусон продемонстрировал, что смог сделать шаг вперёд. И этот уикенд прекрасно отражает то, насколько хороши его выступления на трассе. Есть разница между тем, чтобы высказывать мнение и принимать решение. В этой ситуации я не обязан принимать решение», — приводит слова Мекиса Motorsport.