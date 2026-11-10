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«Восьмой титул ждёт своего часа». Хилл призвал руководство «Феррари» поддержать Хэмилтона

«Восьмой титул ждёт своего часа». Хилл призвал руководство «Феррари» поддержать Хэмилтона
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Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл заявил, что для достижения успеха в «Королевских гонках» руководству «Феррари» следует отдать предпочтение британцу Льюису Хэмилтону и сделать его первым номером в команде в сезоне-2027.

«В «Феррари» вложили достаточно много средств в Льюиса, привлекли его в команду — он громкое имя в спорте. Если у них будет конкурентоспособная машина в следующем году, они могут выиграть и в личном зачёте, и в Кубке конструкторов, но я не могу представить вариант, при котором они добьются этого с двумя пилотами, которые сейчас ведут себя подобным образом, где Шарль [Леклер] постоянно соревнуется с Льюисом. Таким образом, руководству команды необходимо принять решение о том, каким образом оно собирается участвовать в борьбе. И мне кажется логичным поставить всё именно на Льюиса. Он уже здесь [в топе], вы прошли через всю боль и инвестиции для того, чтобы привлечь его сюда. Это станет огромным событием, очевидно. Его восьмой титул чемпиона Формулы-1 просто ждёт своего часа.

Шарль может сказать, что это совершенно несправедливо, ведь он был здесь дольше. Да, ты действительно здесь дольше, но взгляни на результаты. У Льюиса есть веский аргумент: он пришёл туда, чтобы помочь команде побеждать, а не просто быть пилотом «Феррари», — приводит слова Хилла портал Sky Sports.

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