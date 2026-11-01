Хилл — о Хэмилтоне: Льюиса раздавили в Абу-Даби в 2021 году, и он боролся за возвращение

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл выразил восхищение тем, как пилоту «Феррари» британцу Льюису Хэмилтону удалось вновь демонстрировать результативность после поражения в борьбе за титул в сезоне-2021.

«Думаю, что Льюис обладает определённым авторитетом. Не забывайте, каким он был в прошлом году. Хэмилтон был раздавлен. Его буквально раздавили ещё в Абу-Даби, то есть, по сути, в 2021 году. И всё это время Льюис боролся за возвращение. В этом году Хэмилтон показал невероятно хорошие результаты, намного лучше, чем я ожидал, но он восстановился. Льюис выдающаяся личность. И я думаю, что он добился успеха, завоевал поул-позиции и выиграл гонки в этом году на «Феррари». Кто бы мог подумать, что это возможно в прошлом сезоне?» — приводит слова Хилла портал Sky Sports.