Ферстаппен: управление энергией на длинной прямой в Лас-Вегасе будет решающим

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса. По словам нидерландца, гонка обещает быть крайне сложной из-за особенностей трассы и погодных условий.

Ферстаппен отметил, что ключевым фактором станет управление энергией на длинных прямых. «Не знаю, почему Лас-Вегас настолько отличается и сложен для понимания. Прежде всего это управление энергией. Там очень длинная прямая, думаю, мне придётся прижиматься к машине в середине прямой, чтобы попытаться набрать максимальную скорость. В этом году управление энергией на этой прямой имеет решающее значение», — приводит слова Ферстаппена f1ingenerale.

Также Ферстаппен указал на низкие температуры, из-за которых поведение шин становится непредсказуемым. «Проблема в том, что там так холодно, что каждая машина ведёт себя совершенно по-разному. Некоторые внезапно начинают работать очень хорошо на такой трассе. Мы видели это в прошлом», — добавил пилот.

По мнению Ферстаппена, трасса может быть похожа на Монцу с точки зрения использования слипстрима, но «Ред Булл» традиционно испытывает трудности в Лас-Вегасе. «Должен сказать, что обычно это не наша лучшая трасса именно по этой причине, но посмотрим, сможем ли мы заставить шины работать. Это ключ», — заключил он.