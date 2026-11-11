Баньяя успешно перенёс операцию после двойного перелома стопы

Двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя успешно перенёс операцию после травмы, полученной на Гран-при Катара.

Напомним, в субботнем спринте на первом круге Баньяя стал жертвой аварии, спровоцированной Фермином Альдегером, и получил двойной перелом четвёртой и пятой плюсневых костей правой стопы. Гонщик был вынужден сняться с этапа и сразу вернулся в Италию.

«Сегодня утром Франческо Баньяя был успешно прооперирован. Медицинская бригада под руководством доктора Луиджи Милано в клинике Humanitas Cellini в Турине установила пластину на четвёртую плюсневую кость правой стопы», — говорится в заявлении «Дукати».

Точные сроки восстановления пока не называются. Ожидается, что они будут зависеть от прогресса в реабилитации, которую Баньяя начнёт в ближайшее время. Ранее руководитель команды Давиде Тардоцци выразил надежду, что гонщик сможет вернуться в седло уже на Гран-при Португалии (22 ноября) или в крайнем случае на финальном этапе в Валенсии (29 ноября), который станет для него последним в составе «Дукати» перед переходом в «Априлью».