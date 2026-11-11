«Общая мечта». Мэр Имолы заявил о продолжении работы над возвращением Гран-при Ф-1

Мэр Имолы Марко Паньери прокомментировал решение провести финальные этапы сезона Формулы-1 в Катаре и Абу-Даби. Город рассчитывал принять заключительный этап чемпионата, однако теперь намерен продолжить работу над возвращением Гран-при на трассу «Имола».

«Мы принимаем к сведению появившуюся в СМИ информацию о намерении провести последние Гран-при сезона в Катаре и Абу-Даби с учётом прогресса в международной обстановке.

Мы хотели бы разделить этот исторический момент с новым чемпионом мира Кими Антонелли, командами и нашими замечательными болельщиками. Общая мечта, которая сегодня становится новой энергией для будущего.

Наш путь к возвращению Гран-при сделано в Италии и Эмилии-Романьи в Имолу не останавливается. Вместе с президентом Микеле де Паскале, регионом Эмилия-Романья, Автомобильным клубом Италии и институциональными и спортивными партнёрами мы продолжим работать над развитием нашей Motor Valley и подтверждать готовность Имолы принимать Формулу-1.

С гордостью и решимостью, присущими нашей земле, мы смотрим вперёд. Мы убеждены, что лучшее ещё впереди», — написал Паньери в своём аккаунте в социальной сети.