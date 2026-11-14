Френтцен рассказал, как его имя убрали из музея «Мерседеса» за показанный средний палец

59-летний немецкий гонщик Хайнц-Харальд Френтцен рассказал, как его имя было убрано из музея «Мерседеса» после финальной гонки Формулы-1 в сезоне-1995.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Показ среднего пальца на трассе, даже в условиях, когда я полностью прав, всё равно привёл к тому, что моё имя убрали из музея «Мерседеса. Реальная история», — написал Френтцен в социальной сети Х.

На финальном этапе 1995 года Гран-при Австралии в Аделаиде пилот «Макларен-Мерседес» Марк Бланделл, отставший на круг, отказывался пропускать Хайнц-Харальда на «Заубере», чем вывел его из себя. Затем, сразу после того, как он наконец обогнал Бланделла в конце прямой, Френтцен выразил свой гнев, показав ему средний палец.