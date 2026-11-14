«Все получили удовольствие». Норрис — о борьбе 41-летнего Хэмилтона с Леклером

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о борьбе 41-летнего семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером в сезоне-2026.

«Довольно невероятно то, что ему удавалось делать так долго, вплоть до сегодняшнего дня. Видеть, как он сражается с Шарлем [Леклером], а Шарль с лёгкостью, на мой взгляд, является одним из лучших в пелотоне, безумно быстрый, и тот факт, что Льюис всё ещё даёт ему хороший бой, особенно в этом году, это было довольно…

Все получили удовольствие от того, что он смог показать с Шарлем лучший результат — не просто показать лучший результат, чем у его напарника по команде, но и выглядеть так, будто он получает больше от машины и добивается лучших результатов каждый раз», — приводит слова Норриса RacingNews365.