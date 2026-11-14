Хорнер объяснил, почему сомневается в возвращении в Формулу-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о своём возможном возвращении в серию.

«Честно говоря, я не уверен, что хочу. Для меня это должен быть действительно захватывающий проект. Не просто ради чего угодно. Для меня то, что продемонстрировал двигатель [«Ред Булл»], также показывает: создать этот двигательный бизнес с нуля, в течение пятилетнего периода, чтобы в его первый сезон он стал самым мощным двигателем на решётке по версии ФИА — никто не думал, что это возможно. Даже в команде это превзошло наши ожидания.

Так что, опять же, это лишь укрепило во мне мысль: с правильным отношением, правильной культурой, правильными людьми возможно всё, и это касается не только Формулы-1.

Но также проблема и в нынешнем календаре — он огромен. И если ты собираешься приносить такие жертвы, то это должно быть потому, что ты веришь в это, потому что ты хочешь это делать и потому что твоё сердце в этом проекте. Я выиграл почти треть гонок, в которых участвовал. Я не хочу возвращаться просто для того, чтобы участвовать», — приводит слова Хорнера The Athletic.