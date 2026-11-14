Норрис объяснил, как Хэмилтон вдохновляет его

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») объяснил, как 41-летний семикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон («Феррари») вдохновляет его.

«Льюису, безусловно, не так нравились предыдущие несколько лет, последние годы с машинами, которые у нас были по прошлым регламентам. Но, похоже, он вернулся в норму с точки зрения борьбы впереди и доказательства того, что он один из лучших в этом деле. Так что, думаю, это довольно невероятное достижение — бороться так долго. Он хороший источник вдохновения для многих из нас.

Я определённо не думаю, что зайду так далеко, но это хорошая перспектива для моей карьеры. Я знаю, что был счастлив одному чемпионству, но когда я смотрю на Льюиса, он заставляет меня быть не очень счастливым от того, что я выиграл только один чемпионат, но это в хорошем смысле. Я могу посмотреть на него и увидеть его в его возрасте, в его форме, и это заставляет меня верить больше, чем когда-либо, что я могу бороться ещё много-много лет, и это то, чего я с нетерпением жду», — приводит слова Норриса RacingNews365.