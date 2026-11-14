«На грани отчаяния». Брандо — о реакции Лоуренса Стролла на проблемы «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл рассказал о реакции владельца команды «Астон Мартин» Лоуренса Стролла на очередной сход Лэнса Стролла на Гран-при Бразилии из-за проблем с двигателем.

«Мы говорили об этом с Лоуренсом Строллом, боссом. Он на грани отчаяния; он не знает, что делать с этими бесконечными проблемами надёжности и сходами в команде. Что они собираются делать на следующий год? Есть ли у них другие идеи, другие люди, чтобы решить проблему?

Батарея, ERS, система рекуперации энергии и просто нехватка мощности, которая у них есть. Вот в чём проблема «Астон Мартин» на данный момент: куда им двигаться дальше?» — приводит слова Брандла Sky Sports.