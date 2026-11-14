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«На грани отчаяния». Брандо — о реакции Лоуренса Стролла на проблемы «Астон Мартин»

«На грани отчаяния». Брандо — о реакции Лоуренса Стролла на проблемы «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл рассказал о реакции владельца команды «Астон Мартин» Лоуренса Стролла на очередной сход Лэнса Стролла на Гран-при Бразилии из-за проблем с двигателем.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Мы говорили об этом с Лоуренсом Строллом, боссом. Он на грани отчаяния; он не знает, что делать с этими бесконечными проблемами надёжности и сходами в команде. Что они собираются делать на следующий год? Есть ли у них другие идеи, другие люди, чтобы решить проблему?

Батарея, ERS, система рекуперации энергии и просто нехватка мощности, которая у них есть. Вот в чём проблема «Астон Мартин» на данный момент: куда им двигаться дальше?» — приводит слова Брандла Sky Sports.

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