Экс-инженер «Феррари» высказался о внутрикомандной борьбе Хэмилтона и Леклера

Бывший гоночный инженер команды Формулы-1 «Феррари» Роб Смедли высказался о необходимости введения правил борьбы внутри «Феррари» из-за противостояния Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Раньше в «Феррари» каждый в команде просто принимал прописанные правила. Но даже иногда Фелипе [Масса] сидел с Россом [Брауном], Жаном [Тодтом] и Стефано [Доменикали] или кем-то ещё в воскресенье утром на брифинге между пилотами, и мы говорили очень конкретно о том, что происходит на первом круге, где мы атакуем, где нам не разрешено атаковать, что должно происходить между двумя пилотами. Это было очень-очень чётко. Я думаю, когда у тебя нет чётких правил ведения борьбы, именно тогда начинаются проблемы», — сказал Смедли в видео на YouTube-канале High Performance Racing.