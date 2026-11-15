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Хорнер объяснил, почему почувствовал облегчение после увольнения из «Ред Булл»

Хорнер объяснил, почему почувствовал облегчение после увольнения из «Ред Булл»
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Экс-руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему почувствовал облегчение после увольнения в 2025 году.

«Думаю, очевидно, напряжение выросло, всё изменилось, и это ощущалось очень-очень иначе, чем когда я пришёл в этот спорт, в эту команду. И когда я сел в машину и выехал с той встречи, я позвонил Джери, своей жене, объяснил, что произошло, и просто ощутил, будто огромный груз был снят с плеч.

Да, конечно, было невероятно грустно, и пока я ехал обратно по трассе M40 домой, у меня была возможность немного поразмышлять. Но если быть до конца честным с собой, и если поговорить с моей женой, был период времени, когда мы выигрывали огромное количество гонок, и она сказала: «Я никогда не видела тебя таким несчастным». Это почти как если ты добираешься до вершины горы и понимаешь, что там ничего нет. Это ощущалось именно так, и, очевидно, огромное давление в таком публичном виде спорта дало о себе знать», — сказал Хорнер в видео на YouTube-канале High Performance.

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