Ферстаппен раскрыл планы, в каких суточных марафонах хочет принять участие в 2027-м

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался по поводу своего участия в суточных марафонах в 2027 году.

«Вероятно, в 2027-м я выступлю на «Нюрбургринге» и в Спа, но не в Ле-Мане. На данный момент этой гонки нет в моём списке, я об этом не думаю.

Ещё после «24 часов Нюрбургринга» этого года я говорил, что хотел бы вернуться на «Нордшляйфе». Если я смогу хорошо подготовиться и всё пойдёт наилучшим образом, я это сделаю. Я знаю, что пересечений с графиком нет, но мне всё ещё нужно согласовать всё со своим расписанием. И Спа — тоже захватывающий вариант», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.

В 2026-м Макс вместе со своей командой принимал участие в «24 часах Нюрбургринга», где большую часть дистанции экипаж шёл в лидерах, но ближе к финишу столкнулся с поломкой.