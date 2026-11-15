«Всё должно было быть иначе». Хорнер — о влиянии смерти Матешица на ситуацию в «Ред Булл»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как смерть основателя бренда Дитриха Матешица повлияла на ситуацию в коллективе.

«Поворотный момент? Думаю, всё относительно, и это применимо ко многим разным аспектам жизни. Если ты счастлив сам по себе, если ты счастлив в своей работе, тогда всё просто легче.

И было очень много перемен — очевидно, внутри команды, внутри всего бизнеса, а затем разные напряжения то нагнетались, то улеглись вокруг того, как будет выглядеть новый мир и ситуация в команде после ухода основателя Дитриха Матешица? Это и стало поворотным моментом.

И неизбежно с того момента всё должно было быть иначе. И вместо того, чтобы иметь возможность сосредоточиться только на гонках, внезапно твоя энергия, твой фокус поглощаются управлением другими элементами, другими отношениями и политикой, которые неизбежно возникают во многих разных организациях», — сказал Хорнер в видео на YouTube-канале High Performance.