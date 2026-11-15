22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», в субботу, 14 ноября, стал специальным гостем на турнире по смешанным единоборствам PFL, который прошёл в Дубае.

Фото: Кадр из трансляции

В главном бою вечера встретились два россиянина — чемпион в тяжёлом весе Вадим Немков и Сергей Билостенный. Сергей одержал победу единогласным решением и стал новым чемпионом.

В своём профессиональном рекорде Немков теперь имеет 20 побед, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис и многих других.