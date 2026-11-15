Р. Шумахер — о ситуации в «Феррари»: проблема Хэмилтона в том, что он недостаточно быстр

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации внутри команды «Феррари» из-за борьбы между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном.

«Проблема Хэмилтона в том, что он недостаточно быстр по сравнению с Леклером. Если бы он был явно лучше своего напарника по команде, как когда-то был мой брат [Михаэль Шумахер], этой дискуссии вообще бы не существовало. Именно он её и вызывает. Для Хэмилтона было бы просто получить статус первого пилота, но для этого ему нужно было бы постоянно быть впереди Леклера, и не на чуть-чуть, а как минимум на полсекунды…

Учитывая сравнение между Хэмилтоном и Расселлом, а также между Расселлом и Антонелли, возникает вопрос: «Насколько силён Хэмилтон на данный момент?» И, соответственно: «Сколько стоит Леклер?» «Оба ли они пилоты уровня чемпионов мира?» — приводит слова Шумахера FormulaPassion.