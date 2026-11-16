Команда «Уильямс» и её титульный партнёр Atlassian представили специальную хромированную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса. В этом оформлении болиды FW48 в предстоящий уикенд выведут на трассу Алекс Албон и Карлос Сайнс.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Основным элементом дизайна стал синий хром, который должен эффектно отражать огни ночного Лас-Вегаса. На отдельных участках машин также оставлен открытый карбон, подчёркивающий инженерную составляющую проекта. Особое оформление получат не только болиды, но и гоночные комбинезоны с перчатками пилотов. Кроме того, специальный дизайн будет использован на автомобиле для заездов Hot Laps.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Новая ливрея продолжает сотрудничество «Уильямса» и Atlassian, основанное на идее использования накопленных знаний и опыта для дальнейшего развития. За последние полтора года компании интегрировали в работу команды Teamwork Graph и ИИ-агентов Rovo. Эти инструменты объединяют информацию о сотрудниках, проектах и рабочих процессах, помогая инженерам быстрее принимать решения на базе почти 50-летней истории коллектива.