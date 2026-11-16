Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен показал в своём аккаунте в социальной сети Х специальный шлем, подготовленный к Гран-при Лас-Вегаса.

Специальный шлем Макса к Гран-при Лас-Вегаса Фото: Red Bull

«Достаточно блестяще?» — подписал публикацию нидерландец.

Гонка в Неваде станет для пилотов особенным испытанием из-за низких температур и длинных прямых трассы. Холодная погода может осложнить прогрев шин до оптимального рабочего диапазона, а протяжённые прямые предъявляют высокие требования к управлению энергией.

Ранее Ферстаппен также отметил, что предсказать расстановку сил в Лас-Вегасе непросто. По словам гонщика «Ред Булл», многое будет зависеть от того, насколько хорошо команды смогут работать с шинами в холодных условиях.