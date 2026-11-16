Бывший менеджер команд Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что «Феррари» стоит сосредоточиться на привлечении сильных инженеров, а не рассматривать кандидатуру экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В качестве одного из возможных вариантов он назвал технического специалиста «Рейсинг Буллз» Тима Госса, ранее работавшего в «Макларене».

«Люди говорят: «О, пригласите Кристиана Хорнера, и всё станет гораздо лучше». Да, конечно. Не смешите. Он даже не говорит по-итальянски.

Тим Госс — забытый инженер из «Макларена». Те, кто знал его по работе в команде, ценили его подход к делу, отношение к людям, работу в конструкторском отделе и как инженера. Он тихо пришёл в «Рейсинг Буллз», и у них довольно хорошая машина. Это пример очень хорошего инженера, которого могла бы подписать «Феррари». Он не стал бы строить империю, как Эдриан Ньюи, привозя с собой множество людей. Он вписался бы в команду. Возможно, сейчас у них была бы гораздо лучшая машина — по крайней мере не хуже, чем у «Рейсинг Буллз». Это лишь один пример.

На месте «Феррари» я бы подумал о том, чтобы предложить серьёзные деньги Тиму Госсу и ещё нескольким специалистам «Рейсинг Буллз». В конце концов, они базируются в Италии, так что им даже не пришлось бы далеко переезжать», — заявил эксперт в видео для канала Cameron Cc:.