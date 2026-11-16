Роберт Шварцман показал 21-е время в первый день тестов Ф-E на трассе «Харама» в Испании

Пилот Mahindra Эдоардо Мортара показал лучшее время в первый день официальных предсезонных тестов Формулы-E 2027 года на трассе «Харама» в Испании, где команды впервые совместно вывели на трассу машины Gen4.

Мортара проехал круг за 1:24.344 во второй половине дня и опередил Зейна Мэлоуни из Nissan на три десятых. Третьим стал Нико Мюллер из Porsche, четвёртым — действующий чемпион Паскаль Верляйн, пятым — Максимилиан Гюнтер.

Роберт Шварцман, выступающий за Lola, завершил сессию с результатом 1:29.508, отстав от Мортары более чем на пять секунд. Его напарник по команде Энцо Фиттипальди занял последнее, 24-е место.

Первый день заездов Gen4 прошёл с семью красными флагами: с четырьмя – в первой половине и тремя – во второй. Причинами остановок стали проблемы с радиосистемой ФИА, технические неисправности новых машин и вылеты с трассы. Во второй половине произошли первые аварии с участием техники Gen4: Тео Пуршер вылетел в шинные барьеры в третьем повороте, а Ник де Врис разбил машину Mahindra в девятом повороте менее чем за полчаса до конца сессии.

Результаты второго сегмента предсезонных тестов Формулы-Е:

1. Эдоардо Мортара (Mahindra) — 1:24.344.

2. Зейн Мэлоуни (Nissan) — 1:24.681.

3. Нико Мюллер (Porsche) — 1:24.721.

4. Паскаль Верляйн (Porsche) — 1:24.735.

5. Максимилиан Гюнтер (Envision) — 1:24.773.

6. Тео Пуршер (Opel) — 1:24.866.

7. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar) — 1:24.937.

8. Айханджан Гювен (Fusion) — 1:25.040.

9. Джейк Деннис (Andretti) — 1:25.085.

10. Ник Кэссиди (Citroen) — 1:25.143.

...

21. Роберт Шварцман (Lola) — 1:29.508.

...

24. Энцо Фиттипальди (Lola) — 1:56.986.