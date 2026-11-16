Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает завышенной оценку стоимости команды «Кадиллак» в Формуле-1. По его мнению, коллектив пока не оправдывает запрашиваемую сумму, особенно на фоне финансового положения «Мерседеса».

«Как всегда, всё можно продать, вопрос только в цене. Думаю, цена немного завышена. В целом она слишком высока по сравнению с рыночной стоимостью. Между нами говоря, никаких секретов здесь нет: у них всё довольно плохо.

У них нет спонсоров, они практически не получают призовых. Поэтому содержание такой команды обходится, я бы сказал, примерно в $ 200 млн в год. Нужно быть готовым вкладывать эти деньги на протяжении следующих трёх-пяти лет. Кроме того, у них нет аэродинамической трубы, поэтому потребуются дополнительные инвестиции. Нет и полноценной базы. Думаю, это очень дорогая команда в содержании.

Если «Кадиллак» оценивают в $ 3 млрд, то почему он должен столько стоить? Я знаю, что «Мерседес» оценивали в $ 6 млрд, но эта команда приносит прибыль и хорошо зарабатывает. Поэтому почему «Кадиллак» должен стоить таких денег?

Возможно, найдутся люди, готовые заплатить эту сумму. Но давайте посмотрим на «Альпин»: команда продаёт почти 25% акций за $ 750 млн, что подразумевает примерно такую же общую оценку. Если бы мне пришлось выбирать между этими двумя командами за одинаковую сумму, я бы выбрал «Альпин», — заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.