Журналист RACER Крис Медланд ожидает, что 37-летний финский гонщик Валттери Боттас продолжит выступать за «Кадиллак» в Формуле-1 в сезоне-2027.

«Похоже, сейчас именно Валттери Боттас может остаться в команде. Я ожидаю, что окончательное подтверждение этому появится в Лас-Вегасе — станет понятно, выбрали ли они такой вариант или всё-таки готовят серьёзные изменения. Но действительно складывается ощущение, что ситуация движется к тому, что Боттас сохранит место», — сказал Медланд в видео для YouTube-канала The RACER Channel.

Боттас присоединился к «Кадиллаку» перед дебютным сезоном команды в Формуле-1 в 2026 году, подписав многолетний контракт. При этом точные условия соглашений и механизмы их продления на сезон-2027 публично не раскрывались.