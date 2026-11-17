Экклстоун — о переходе Антонелли в «Феррари»: нам придётся ждать, пока ему исполнится 50

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун с иронией высказался о возможном переходе нового чемпиона мира Андреа Кими Антонелли в «Феррари». По его мнению, итальянской команде придётся долго ждать появления молодого пилота в своих рядах.

«Он невероятно талантлив. Здорово, что есть человек в таком молодом возрасте, который демонстрирует такие результаты. Нам ещё предстоит увидеть, как он освоится в роли чемпиона мира. Год после завоевания чемпионского титула будет нелёгким.

Нам придётся подождать, пока ему не исполнится 50 лет. Вот тогда команда «Феррари» будет подходящим для него местом», — приводит слова Экклстоуна издание Sky Sport.