Колапинто признал, что «Альпин» переключилась на подготовку болида к сезону-2027

Пилот «Альпин» Франко Колапинто рассказал, что команда переключила основное внимание на подготовку к сезону-2027 Формулы-1. По словам аргентинца, все ресурсы направлены на создание машины для следующего чемпионата.

«Думаю, мы уже активно работаем над 2027 годом. Мы больше не занимаемся разработкой болида этого года, поэтому все силы направлены на следующий.

Надеюсь, нам удастся добиться достаточно серьёзного прогресса — возможно, даже большего, чем другим командам. В конце сезона начинается настоящая гонка разработок, и мы постараемся максимально эффективно использовать несколько месяцев после завершения чемпионата», — приводит слова Колапинто PlanetF1.

В текущем сезоне «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, уступая команде «Рейсинг Буллз» 45 очков и опережая «Хаас» на 38 очков.