Пилот «Альпин» Франко Колапинто признался, что использует успех чемпиона Формулы-1 Андреа Кими Антонелли в качестве дополнительной мотивации. Оба гонщика проводят второй полноценный сезон, однако итальянец уже стал чемпионом мира, тогда как аргентинец пока не поднимался на вершину личного зачёта.

«Мы работаем с тем, что у нас есть, и стараемся использовать максимум возможностей. Думаю, ситуация Кими особенная, потому что далеко не каждому удаётся бороться за чемпионский титул уже во втором сезоне.

Но, конечно, для победы в каждой гонке нужна соответствующая машина, и у него она есть. Для него это невероятный сезон, а «Мерседес» проделала фантастическую работу. Думаю, каждый гонщик хотел бы оказаться на его месте. Именно к этому стремятся все пилоты. Мы тоже работаем как команда, чтобы становиться лучше с каждым годом. По сравнению с прошлым сезоном мы сделали большой шаг вперёд, но в следующем году нам необходимо прогрессировать ещё сильнее», — приводит слова Колапинто PlanetF1.