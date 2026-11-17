«Астон Мартин» дебютирует в «Дакаре» в 2027 году, Алонсо и Лёб станут пилотами

Гоночная команда «Астон Мартин» объявила о дебюте в ралли-марафоне «Дакар».

В соревнованиях примут участие три экипажа. В состав пилотов войдут двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, девятикратный чемпион мира француз Себастьен Лёб, а также действующий чемпион мира по ралли-рейдам бразилец Лукас Мораес. Штурманом Алонсо станет соотечественник Марк Кома.

Отметим, что у 45-летнего Алонсо уже имеется опыт участия в «Дакаре». В 2020 году он выступил за команду Toyota Gazoo Racing и занял 13-е место в классе внедорожников (Т1). Тогда его штурманом также был Марк Кома.

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