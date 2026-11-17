Команда Lola столкнулась с техническими проблемами в первый день официальных предсезонных тестов Формулы-E в эпоху Gen4 в Мадриде. Российско-израильский пилот Роберт Шварцман предположил, что причиной остановки его машины могла стать очередная неисправность коробки передач. Также коллектив испытывал трудности с зарядным оборудованием.

«У нас возникло несколько разных проблем. Думаю, у меня снова могла сломаться коробка передач, но пока я не знаю точно. Что-то происходило с системами машины, ситуация остаётся неясной.

В конце, когда мы вроде бы уже починили машину и она была готова выехать, сломалось зарядное устройство. Но, насколько я слышал, с зарядками были проблемы по всему паддоку, поэтому мы не смогли зарядить машину для заключительного заезда», — приводит слова гонщика издание e-Formula.news.

Помимо технических трудностей, Lola продолжает перестраивать внутреннюю структуру команды после прекращения сотрудничества с немецкой ABT. Ранее именно ABT отвечала за гоночные операции, однако теперь британский производитель самостоятельно управляет коллективом в Формуле-E.

«У нас много новых людей, поэтому нам нужно понять, как объединить их в команду. Пока некоторые не до конца понимают, кто за что отвечает. Мы работаем над этим, чтобы люди привыкли друг к другу», — объяснил пилот.

Следующие тестовые сессии запланированы на 18 ноября. Во второй день также должна пройти гоночная симуляция. Команде Lola предстоит устранить обнаруженные неисправности, чтобы провести оставшуюся часть испытаний без потери времени на трассе.