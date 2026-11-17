Команда «Альпин» показала обновлённое оформление болида A526, в котором станет заметно больше розового цвета благодаря титульному партнёру BWT.

Фото: alpinef1.com

Фирменный розовый цвет BWT украшает машины «Альпин» с 2022 года. В заключительной части сезона его присутствие на боковых понтонах болида будет увеличено. В команде отметили, что розовое оформление призвано привлечь внимание к проблеме доступа к чистой и безопасной питьевой воде.

Фото: alpinef1.com

Французский пилот Пьер Гасли и его напарник аргентинец Франко Колапинто впервые выведут машины с обновлённой раскраской на трассу в Лас-Вегасе. Первая свободная практика начнётся в пятницу, 20 ноября, в 3:30 по московскому времени.