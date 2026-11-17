Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что после завоевания обоих чемпионских титулов коллектив намерен сосредоточиться на борьбе за высокие позиции Джорджа Расселла и дальнейшем улучшении машины.

«Победа в обоих чемпионатах стала невероятным достижением, и мы нашли время, чтобы это отпраздновать. Однако в этом сезоне мы ещё многое хотим успеть, и сейчас пора возвращаться к работе. Наши цели ясны: помочь Джорджу финишировать как можно выше в личном зачёте пилотов, завершить год на хорошей ноте и продолжать раскрывать дополнительный потенциал машины. В этом направлении предстоит ещё много работы, и три оставшиеся гонки дают нам ещё три возможности учиться и прибавлять.

Лас-Вегас в этой связи — хорошее следующее испытание. Этот этап удивительно быстро закрепился в качестве одного из крупнейших событий Формулы-1 и является отличным примером роста спорта в США. Со Стрипом на заднем плане — ничего подобного в календаре больше нет. Мы знаем, каково это — побеждать там, и нам очень хотелось бы пережить это снова», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».