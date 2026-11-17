Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил работу Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА), благодаря которой чемпионат сможет завершиться в соответствии с первоначальным календарём.

«После этапа в Лас-Вегасе мы с нетерпением ждём поездки на Ближний Восток, где пройдут Гран-при Катара и Абу-Даби. За кулисами была проделана большая работа, и Формула-1 вместе с ФИА заслуживают благодарности за то, что обеспечили возможность завершить сезон согласно первоначальному плану.

Нам всегда нравится выступать в этом регионе, где мы получаем невероятную поддержку болельщиков. Эти две трассы ставят перед нами совершенно разные задачи, поэтому нам ещё многое предстоит узнать. Мы с нетерпением ждём возможности завершить год в присутствии этих болельщиков», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.