Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен считает, что успех на Гран-при Лас-Вегаса во многом будет зависеть от того, насколько хорошо командам удастся подготовить шины к работе в холодных условиях.

«Гонка в Бразилии получилась безумной, и второе место после старта с последнего ряда стало отличным результатом. После этого я вернулся на базу команды, где работал на симуляторе вместе с коллективом, готовясь к заключительной серии из трёх этапов в этом году.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт на совершенно другой трассе. Это скоростной автодром с длинной прямой, поэтому важную роль будут играть использование и распределение энергии. Кроме того, здесь холодно, так что поведение шин на разных машинах может отличаться. Очень важно будет правильно с ними работать.

В последних нескольких гонках мы добились действительно хорошего прогресса. Надеюсь, мы сможем завершить сезон на высокой ноте и набрать как можно больше очков для Кубка конструкторов в оставшихся гонках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».