Чемпион Формулы-1 2026 года Андреа Кими Антонелли ожидает, что его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл будет настроен на реванш в следующем сезоне. Итальянец назвал британца одним из главных соперников в борьбе за титул.

«Каждая топ-команда подготовит своего лидера к борьбе за титул. Если нужно назвать одного гонщика, я выберу [Макса] Ферстаппена, хотя, конечно, сражаться с [Льюисом] Хэмилтоном было бы настоящей поэзией. А ещё я ожидаю, что Джордж Расселл по другую сторону моего бокса будет яростным и беспощадным», — приводит слова Антонелли издание Autosprint.

В сезоне-2026 итальянец завоевал чемпионский титул, опередив Расселла в личном противостоянии. Перед началом года британец считался фаворитом внутри команды, однако после Гран-при Китая Антонелли перехватил инициативу и удержал лидерство до конца чемпионата.