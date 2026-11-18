«Вы говорили — мы услышали». Мохаммед бен Сулайем — о возвращении двигателей V8

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем опубликовал в социальной сети звук двигателя V8 и подтвердил скорое возвращение таких моторов в Формулу-1.

«Вы говорили — мы услышали. V8 скоро вернутся…» — подписал публикацию президент федерации.

Возвращение восьмицилиндровых двигателей предусмотрено предварительной концепцией технического регламента на сезон-2030. ФИА, руководство Формулы-1 и производители силовых установок уже достигли принципиального соглашения по этому вопросу. Согласно планам, чемпионат перейдёт на турбированные моторы V8 объёмом 2,1 л.

Окончательную концепцию технического регламента планируют представить на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту в Шанхае в следующем месяце.